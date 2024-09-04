Ліга націй

Тренер вважає, що команда може пробитись на чемпіонат світу саме через цей турнір.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував майбутні матчі Ліги націй.

"Ми маємо багато інформації про ці команди. Вони потрапили на Євро напряму, тільки Грузія потрапила через матчі плей-оф, тому ми серйозно ставимося до цих збірних.

Немає різниці проти кого ми граємо, ми це показали в іграх відбіркового циклу. Ми повинні думати про себе і серйозно готуватися.

Я вважаю, що будь-яка гра за збірну України — це дуже серйозно. Я казав це гравцям. Немає значення, якого статусу турнір, навіть товариські зустрічі. Я нагадаю, що ми потрапили на чемпіонат Європи завдяки Лізі націй. І хлопці це розуміють.

Попри те, що ці матчі більш товариські, я вважаю, що можна потрапити на чемпіонат світу. Я впевнений, ми дуже серйозно ставимось до цього турніру", — сказав Ребров.

7 вересня в 1-му турі синьо-жовті прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena, а 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти Чехії.