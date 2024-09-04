Тренер вважає, що команда може пробитись на чемпіонат світу саме через цей турнір.
СЕРГІЙ РЕБРОВ, GETTY IMAGES
04 вересня 2024, 11:51
Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував майбутні матчі Ліги націй.
"Ми маємо багато інформації про ці команди. Вони потрапили на Євро напряму, тільки Грузія потрапила через матчі плей-оф, тому ми серйозно ставимося до цих збірних.
Немає різниці проти кого ми граємо, ми це показали в іграх відбіркового циклу. Ми повинні думати про себе і серйозно готуватися.
Я вважаю, що будь-яка гра за збірну України — це дуже серйозно. Я казав це гравцям. Немає значення, якого статусу турнір, навіть товариські зустрічі. Я нагадаю, що ми потрапили на чемпіонат Європи завдяки Лізі націй. І хлопці це розуміють.
Попри те, що ці матчі більш товариські, я вважаю, що можна потрапити на чемпіонат світу. Я впевнений, ми дуже серйозно ставимось до цього турніру", — сказав Ребров.
7 вересня в 1-му турі синьо-жовті прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena, а 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти Чехії.