Україна

Клуб висловив співчуття жертвам цинічного обстрілу мирних жителів.

Пресслужба Карпат висловила співчуття постраждалим від ракетного обстрілу Львова вранці 4 вересня.

"Щонайменше сім життів обірвались сьогодні у Львові внаслідок ракетного удару країни-терориста — росії. Житлові будинки, навчальні заклади: у країни-терористки немає моралі, а є лише ціль — знищення українців та України.

Сьогодні — Львів, вчора — Полтава, щодня — Харків, Суми та міста по всій лінії фронту. Україна продовжує боротись проти чистого зла і до цієї боротьби повинен бути залучений кожен: морально, фінансово та фізично. Адже завдяки об'єднанню ми вистояли і тільки об'єднаними можемо продовжувати боротьбу.

Щирі співчуття рідним та близьким тих, чиє життя забрала росія. Не забудемо, не пробачимо, переможемо", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, російські війська масовано атакували Львів у ніч проти 4 вересня. У місті пошкоджені житлові будинки, автомобілі, виникли пожежі. Відомо про семеро загиблих.