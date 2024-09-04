Ліга націй

Головний рефері із Португалії.

На стартовому матчі Ліги націй-2024/2025 Україна — Албанія, який відбудеться 7 вересня у Празі на стадіоні Epet Arena (початок — о 21:45 за київським часом) працюватиме бригада арбітрів із Португалії. Про це інформує сайт УЄФА.

Головним суддею виступить Луїш Годінью. На лініях йому допомагатимуть Руй Тейшейра та Педру Алмейда. Обов’язки четвертого судді виконуватиме Елдер Феліпе.

Нагадаємо, що у вересні збірна України проведе два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025 у Празі. 7 вересня в 1-му турі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena, а 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти Чехії.