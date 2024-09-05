Ліга націй

Українцям довірили матч між Молдовою та Мальтою.

Матч Ліги націй у групі D2 між Молдовою та Мальтою обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Миколу Балакіна, а його помічниками будуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Резервним рефері виступить Віталій Романов.

За систему ВАР відповідатимуть Віктор Копієвський та Денис Шурман.

Нагадаємо, матч Молдова – Мальта відбудеться 7 вересня у Кишиневі.