Українцям довірили матч між Молдовою та Мальтою.
Микола Балакін, ФК Динамо Київ
05 вересня 2024, 20:24
Матч Ліги націй у групі D2 між Молдовою та Мальтою обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Головним арбітром призначено Миколу Балакіна, а його помічниками будуть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Резервним рефері виступить Віталій Романов.
За систему ВАР відповідатимуть Віктор Копієвський та Денис Шурман.
Нагадаємо, матч Молдова – Мальта відбудеться 7 вересня у Кишиневі.