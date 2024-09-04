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Окремо обидва футболісти вже вилітали з остаточного переліку кандидатів на найпрестижнішу нагороду в останні роки.

Декілька хвилин тому стали відомі 30 претендентів на Золотий м'яч-2024, серед яких опинився український форвард Роми Артем Довбик.

До 30 найкращих гравців за версією France Football не потрапили такі легенди, як Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі. Це сталося вперше із 2003 року.

Також додамо, що окремо обидва футболісти вже вилітали з остаточних списків кандидатів на Золотий м'яч. У Роналду це сталося минулого року, а у Мессі у 2022 році.

Нагадаємо, Роналду виступає за саудівський Ан-Наср з січня 2023 року, а Мессі перейшов до Інтер Маямі влітку того ж року.

Раніше повідомлялося, що Андрій Лунін потрапив до списку номінантів на трофей Яшина.