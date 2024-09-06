Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 5 вересня 2024 року.

Збірна Іспанії у стартовому матчі нового розіграшу Ліги націй у гостях не змогла обіграти Сербію.

Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0. Іспанці традиційно володіли ініціативою, проте втілити її у забиті м'ячі не змогли. У сербів був лише один удар у площину воріт іспанців — у команди Луїса де ла Фуенте — п'ять.

Також додамо, що це був перший матч Іспанії у якості діючих переможців минулого Євро-2024.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сербія — Іспанія у рамках 1-го туру Ліги націй-2024/25:

Сербія — Іспанія 0:0

Сербія: Райкович — Еракович (Сімич, 46), Міленкович, Павлович — Неделькович, І. Ілич (Мітрович, 85), Лукич, Бірманчевич — Самарджич (Груїч, 74), Живкович (Белич, 62) — Йович (Ратков, 74).

Іспанія: Рая — Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья (Грімальдо, 57) — Субіменді, Руїс (Педрі, 76) — Ямал, Ольмо (Хоселу, 82), Вільямс (Ф. Торрес, 82) — Перес (Оярсабаль, 57).

Попередження: Еракович, Бірманчевич, Белич — Перес, Карвахаль, Ямал, Ле Норман, Ольмо.