Ліга націй

Кадрова втрата у день старту виступів команди Реброва в новому розіграші Ліги націй.

Збірна України розпочне участь у новому розіграші Ліги націй з номінально домашнього матчу Албанії у Празі.

Україна — Албанія. Напередодні

У день гри тренерський штаб Сергія Реброва традиційно підготував заявку на прийдешнє протистояння.

До переліку 23 футболістів потрапили:

Воротарі: 1. Георгій Бущан (Динамо Київ), 12. Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), 23. Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: 22. Микола Матвієнко, 2. Юхим Конопля, 3. Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), 19. Олександр Тимчик (Динамо Київ), 16. Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), 13. Ілля Забарний (Борнмут, Англія), 4. Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), 17. Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія).

Півзахисники: 7. Андрій Ярмоленко, 10. Микола Шапаренко, 18. Володимир Бражко, 21. Владислав Кабаєв, 20. Олександр Піхальонок (усі — Динамо Київ), 6. Тарас Степаненко, 14. Георгій Судаков (обидва — Шахтар Донецьк), 5. Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), 8. Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія), 15. Віктор Циганков (Жирона, Іспанія).

Нападники: 9. Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), 11. Владислав Ванат (Динамо Київ).

Із гравців, які готувались безпосередньо до гри, у цьому списку відсутній нападник лондонського Челсі Михайло Мудрик.

Матч Україна — Албанія розпочнеться о 21:45, 7 вересня. Football.ua проведе текстову трансляцію гри.