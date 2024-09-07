Гра пройде у Празі, на Еден Арені.
Бітон, getty images
07 вересня 2024, 14:07
Стала відома бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі 2-го туру Ліги націй між збірними Чехії та України. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Головний рефері: Джон Бітон, асистенти рефері: Деніел Макфарлейн та Девід Макгікі, четвертий рефері: Меттью Макдермід (всі — Шотландія).
Матч Чехія — Україна відбудеться 10-го вересня, о 21:45 за київським часом.
Раніше стало відомо
у якій ігровій формі зіграє збірна України проти Албанії. Ця зустріч запланована на сьогодні. Початок матчу о 21:45 за київським часом.