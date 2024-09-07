Ліга націй

Номінальні господарі обрали "домашній" варіант.

Свою участь у новому розіграші Ліги націй УЄФА збірна України розпочне з номінально домашнього матчу Албанії у Празі.

Україна — Албанія. Напередодні

У день гри тренерський штаб Сергія Реброва традиційно визначився із заявкою на прийдешній двобій.

А також представники делегації "синьо-жовтих" визначились із комплектом форми, у якому гратиме наша команда.

На гру проти Албанії українці надягнуть жовтий, "домашній", варіант екіпірування.

Гості тим часом зупинили вибір на традиційних червоних кольорах.

Матч Україна — Албанія розпочнеться о 21:45, 7 вересня. Football.ua проведе текстову трансляцію гри.