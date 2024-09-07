Номінальні господарі обрали "домашній" варіант.
Getty Images
07 вересня 2024, 12:59
Свою участь у новому розіграші Ліги націй УЄФА збірна України розпочне з номінально домашнього матчу Албанії у Празі.
Україна — Албанія. Напередодні
У день гри тренерський штаб Сергія Реброва традиційно визначився із заявкою на прийдешній двобій.
А також представники делегації "синьо-жовтих" визначились із комплектом форми, у якому гратиме наша команда.
На гру проти Албанії українці надягнуть жовтий, "домашній", варіант екіпірування.
Гості тим часом зупинили вибір на традиційних червоних кольорах.
Матч Україна — Албанія розпочнеться о 21:45, 7 вересня. Football.ua проведе текстову трансляцію гри.