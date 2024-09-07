Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1, у якому зіграють Україна та Албанія.

Збірні України та Албанії зіграють поміж собою в першому турі Ліги націй УЄФА в рамках групи 1 дивізіону B у Празі.

Сергій Ребров вирішив використати з перших хвилин Коноплю праворуч у захисті, тоді як Циганков та Кабаєв зіграють над ними в атаці.

Сілвіньйо, у свою чергу, залучив до стартового складу Хісая та Мітая на флангах оборони, тоді як у центрі захисту гратиме Ісмайлі.

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Судаков, Бражко, Шапаренко — Циганков, Яремчук, Кабаєв.

Запасні: Бущан, Лунін, Бондар, Таловєров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Ванат, Зінченко, Тимчик, Піхальонок.



Албанія: Стракоша — Хісай, Ісмайлі, Кумбулла, Мітай — Рамадані, Асллані — Лачі, Н. Байрамі, Асані — Манай.

Запасні: Сімоні, Шеррі, Балліу, А. Байрамі, Ходжа, Узуні, Міхай, Сефері, Беріша, Хадрой, Спахіу, Абраши.



Гра Україна — Албанія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.