Ліга націй

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що відбувся 7 вересня 2024 року.

У першому турі нового розіграшу Ліги націй УЄФА збірна Грузії вдома розгромила збірну Чехії.

Протягом першого тайму зустрічі вболівальники побачили лише один результативний удар — Кварацхелія реалізував пенальті. У другій половині матчу грузини ще тричі скерували м'яч у ворота чехів завдяки Чакветадзе, Мікаутадзе та Кочорашвілі, тоді як гості відповіли лише голом Калваха.

На Грузію далі чекає виїзд до Албанії, тоді як Чехія прийматиме Україну. Поєдинки відбудуться у вівторок, 10 вересня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Грузія — Чехія у рамках 1-го туру Ліги націй-2024/25:

Грузія — Чехія 4:1

Голи: Кварацхелія, 33 (пен.), Чакветадзе, 53, Мікаутадзе, 63, Кочорашвілі, 66 — Калвах, 80

Грузія: Мамардашвілі — Гвелесіані (Гоглічідзе, 88), Кашія, Двалі — Какабадзе (Гочолейшвілі, 75), Чакветадзе (Давіташвілі, 75), Кочорашвілі, Кітеїшвілі (Нонікашвілі, 75), Лочошвілі — Мікаутадзе (Зівзівадзе, 75), Кварацхелія

Чехія: Коварж — Зіма, Гранач, Крейчі — Цоуфал, Соучек, Крал (Калвах, 46), Ринеш (Зелени, 26) — Провод (Шульц, 76), Шик (Гложек, 68), Чванчара (Лінгр, 46)

Попередження: Кварацхелія, Нонікашвілі, Кочорашвілі — Цоуфал, Крал, Крейчі