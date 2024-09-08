Ліга націй

Збірна України програла Албанії у першому турі Ліги націй.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію після матчу з Албанією (1:2).

"Блідний перший тайм? Напевно, тому, що ми грали проти дуже сильного суперника. Албанці грамотно й організовано оборонялися, важко було знайти простір. Ми намагалися робити передачі у штрафний, але, на жаль, не створили багато моментів у першому таймі. Так, був момент у Романа Яремчука. У другому таймі в нас були моменти, забили м’яч, ще могли забити. На жаль, у футболі на такому рівні, якщо не забиваєш ти, то забивають тобі.

Завжди важко грати на такому рівні. Албанія оборонялася дуже щільно, не давала простору взагалі. Дуже важко розкривати таку оборону, мати терпіння. Ми намагалися це робити, але не було достатньої гостроти у штрафному. Це та проблема, яка була в нашій грі з Румунією — ми контролювали м’яч, але не створювали моментів, не навантажували штрафний майданчик. Албанія, як і на Євро, дуже організовано оборонялася. Проте зараз питання навіть не про нашу атаку, а про оборону: як ми можемо з трьох контратак пропускати два м’ячі? Не було балансу в обороні, треба було всією командою оборонятися в другому таймі, не давати створювати такі моменти".

"Дії гравців після перерви? Ми зробили деякі підказки. У перші 15 хвилин другого тайму ми домінували, створювали моменти, забили гол. Але, як я казав, футбол — не лише атака, а й оборона. Наш другий пропущений м’яч… Я зараз передивився й не розумію, як можна на такому рівні так оборонятися. Ми додали на початку другого тайму, забили гол, але треба грати 90 хвилин".

"Наступна гра? Треба працювати й концентруватися кожну хвилину гри на своїй ролі в команді. Зараз у нас два дні на відновлення. Гравцям важливо розуміти, що це перший поєдинок, усе трапляється. Чехія сьогодні програла — 1:4. Але ми повинні думати про себе, показувати іншу гру в обороні. Це важливо на майбутнє, не лише на наступний матч. Але зараз часу обмаль, потрібно реагувати швидко", — сказав Ребров.

На Football.ua доступний огляд матчу Україна — Албанія.