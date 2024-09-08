Захисник збірної України Юхим Конопля дав коментар після матчу з Албанією (1:2).

"Матч вийшов важкий. Відразу знали, що дуже принциповий, дуже небезпечний і незручний суперник, у принципі, як і вся група. Я вважаю, що програли зовсім не по грі, тому що мали більше моментів, думаю, що більше ударів завдали по воротах.

Пропустили з двох контратак, десь недогледіли, десь їм пощастило трохи більше. Контратака і кутовий були також після контратаки". 

Про свій гол

"Я дуже радий, що забив. Можна сказати, що трохи треную такі удари. Просто радий, що забив, але не більше. Це не допомогло команді перемогти, тому це просто гол і не більше", — сказав Конопля в ефірі MEGOGO

На Football.ua доступний огляд матчу Україна — Албанія