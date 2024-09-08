Ліга націй

Коментар футболіста "синьо-жовтих" після матчу Ліги націй.

Захисник збірної України Юхим Конопля дав коментар після матчу з Албанією (1:2).

"Матч вийшов важкий. Відразу знали, що дуже принциповий, дуже небезпечний і незручний суперник, у принципі, як і вся група. Я вважаю, що програли зовсім не по грі, тому що мали більше моментів, думаю, що більше ударів завдали по воротах.

Пропустили з двох контратак, десь недогледіли, десь їм пощастило трохи більше. Контратака і кутовий були також після контратаки".

Про свій гол:

"Я дуже радий, що забив. Можна сказати, що трохи треную такі удари. Просто радий, що забив, але не більше. Це не допомогло команді перемогти, тому це просто гол і не більше", — сказав Конопля в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний огляд матчу Україна — Албанія.