Коментар футболіста "синьо-жовтих" після матчу Ліги націй.
ЮХИМ КОНОПЛЯ, INSTAGRAM.COM/KONOPLYA_EFIM26
08 вересня 2024, 00:25
Захисник збірної України Юхим Конопля дав коментар після матчу з Албанією (1:2).
"Матч вийшов важкий. Відразу знали, що дуже принциповий, дуже небезпечний і незручний суперник, у принципі, як і вся група. Я вважаю, що програли зовсім не по грі, тому що мали більше моментів, думаю, що більше ударів завдали по воротах.
Пропустили з двох контратак, десь недогледіли, десь їм пощастило трохи більше. Контратака і кутовий були також після контратаки".
Про свій гол:
"Я дуже радий, що забив. Можна сказати, що трохи треную такі удари. Просто радий, що забив, але не більше. Це не допомогло команді перемогти, тому це просто гол і не більше", — сказав Конопля в ефірі MEGOGO.
На Football.ua доступний огляд матчу Україна — Албанія.