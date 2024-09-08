Ліга націй

Керманич збірної Чехії відреагував на розгромну поразку своєї команди від Сакартвело (Грузії) на тлі майбутньої зустрічі з Україною.

У стартовому матчі Ліги націй групи B1, в якій виступає Україна, збірна Чехії з розгромом поступилася Грузії, пропустивши від картвелів аж чотири голи (1:4).

Головний тренер чеської команди Іван Гашек поділився емоціями за підсумками цього протистояння на тлі майбутньої гри зі збірної України.

"Кожен має право нас критикувати, тому що гра з Грузією була жахливою. Нам немає виправдань, ми були гіршими за суперника. Неможливо перемогти, якщо ви граєте лише перші 20 і останні 10 хвилин. Жоден з гравців не виступив на своєму рівні. Як тренерська команда, ми програли 1:4.

Це безлад, це було зовсім не добре, але кричати на гравців зараз немає сенсу. У мене була коротка промова, гравці теж поговорили між собою. У тренерів є лише три дні, щоб взяти реванш, ми маємо побачити на полі зовсім іншу команду.

У матчі з Україною ми повинні досягти результату, інакше мені тут теж нема чого робити. Це абсолютно зрозуміло. Ми повинні показати зовсім інше обличчя та гру. Повинен бути абсолютно інший ентузіазм гравців.

Ми будемо грати вдома, це буде зовсім інша гра, ніж з Грузією. Ми повинні виправити вчорашню гру. Ми самі в цьому винні. Вийти з цього ми теж повинні самі, ніхто нам не допоможе", — цитує слова Гашека офіційний сайт Федерації футболу Чехії.

Нагадаємо, на Грузію далі чекає виїзд до Албанії, тоді як Чехія прийматиме Україну. Обидва поєдинки відбудуться у вівторок, 10 вересня, о 21:45.