Завершилися ще два матчі другого туру нової кампанії турніру.
Хорватія - Польща, Getty Images
08 вересня 2024, 23:43
У рамках другого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 у неділю, 8 вересня, відбулися ще два поєдинки.
Хорватії вдалося реабілітуватися за поразку від Португалії в 1 турі. Мінімально здолати Польщу вдома команді Златко Далича допоміг результативний удар Луки Модрича зі штрафного. На рахунку поляків теж 3 очки після звитяги над Шотландією.
Хорватія — Польща 1:0
Гол: Модрич, 52
Хорватія: Лівакович — Шутало, Чалета-Цар, Гвардіол — П'яца, Ковачич (Пашалич, 79), Соса (Перішич, 90+2) — П. Сучич (Л. Сучич, 46), Модрич, Петкович (Крамарич, 69) — Матанович (Будімір, 69)
Польща: Скорупські — Камінські (Франковські, 85), Валукєвич, Беднарек, Давідович, Залевські — Урбанські (Модер, 62), Зелінські (Сліш, 62), Шиманські (Пйотровські, 86) — Богуш (Свідерські, 62), Левандовські
Попередження: Ковачич, П'яца, П. Сучич, Будімір — Беднарек
Швеція з дублем Віктора Дьокереша розібралася з Естонією на власному полі. Тепер на рахунку шведів 6 очок, тоді як естонці не мають жодного залікового балу.
Швеція — Естонія 3:0
Голи: Дьокереш, 30, 44, Ісак, 40
Швеція: Юганссон — Дуглас, Гін, Гудмундссон — Еліассон, Аярі (Каюсте, 63), Салетрос (Бергвалль, 84), Кулушевскі, Сема (Нанасі, 63) — Дьокереш (Еланга, 79), Ісак (Нільссон, 79)
Естонія: Гейн — Паскочі, Метс, Й. Тамм, Шьоннінг-Ларсен (Пікк, 59) — Міллер (Ліландер, 83), Веткал, Палуметс, Шейн (Поом, 59), Сінявський (Крістал, 72) — Саппінен (А. Тамм, 59)
Попередження: Палуметс, А. Тамм
Вилучення: Палуметс, 62 (друге попередження)