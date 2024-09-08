Ліга націй

Завершилися ще два матчі другого туру нової кампанії турніру.

У рамках другого туру Ліги націй УЄФА-2024/25 у неділю, 8 вересня, відбулися ще два поєдинки.

Хорватії вдалося реабілітуватися за поразку від Португалії в 1 турі. Мінімально здолати Польщу вдома команді Златко Далича допоміг результативний удар Луки Модрича зі штрафного. На рахунку поляків теж 3 очки після звитяги над Шотландією.

Хорватія — Польща 1:0

Гол: Модрич, 52

Хорватія: Лівакович — Шутало, Чалета-Цар, Гвардіол — П'яца, Ковачич (Пашалич, 79), Соса (Перішич, 90+2) — П. Сучич (Л. Сучич, 46), Модрич, Петкович (Крамарич, 69) — Матанович (Будімір, 69)

Польща: Скорупські — Камінські (Франковські, 85), Валукєвич, Беднарек, Давідович, Залевські — Урбанські (Модер, 62), Зелінські (Сліш, 62), Шиманські (Пйотровські, 86) — Богуш (Свідерські, 62), Левандовські

Попередження: Ковачич, П'яца, П. Сучич, Будімір — Беднарек

Швеція з дублем Віктора Дьокереша розібралася з Естонією на власному полі. Тепер на рахунку шведів 6 очок, тоді як естонці не мають жодного залікового балу.

Швеція — Естонія 3:0

Голи: Дьокереш, 30, 44, Ісак, 40

Швеція: Юганссон — Дуглас, Гін, Гудмундссон — Еліассон, Аярі (Каюсте, 63), Салетрос (Бергвалль, 84), Кулушевскі, Сема (Нанасі, 63) — Дьокереш (Еланга, 79), Ісак (Нільссон, 79)

Естонія: Гейн — Паскочі, Метс, Й. Тамм, Шьоннінг-Ларсен (Пікк, 59) — Міллер (Ліландер, 83), Веткал, Палуметс, Шейн (Поом, 59), Сінявський (Крістал, 72) — Саппінен (А. Тамм, 59)

Попередження: Палуметс, А. Тамм

Вилучення: Палуметс, 62 (друге попередження)