Ліга націй

У 39 років хорватський футболіст продовжує грати на високому рівні.

Півзахисник Реала Лука Модрич розповів про те, від чого залежить його майбутнє у збірній Хорватії.

9 вересня хавбек відзначає 39-річчя. У такому похилому для футболу віці гравець не тільки продовжує виступати за національну команду, а й робить результат — саме його гол зі штрафного приніс хорватам перемогу в зустрічі Ліги націй із Польщею (1:0).

Після завершення поєдинку Модрич знову поміркував на тему відходу зі збірної.

"У випадку зі мною на це питання ніколи не можна дати точну відповідь. Я йду від матчу до матчу, не заглядаю далеко в майбутнє. Завершу кар'єру, коли перестану відчувати в собі вогонь.

Тільки я можу це відчувати, і тільки мені приймати це рішення", — наводить Madrid Xtra висловлювання ветерана.

Раніше повідомлялося, що Модрич — найтитулованіший гравець у історії Реала.