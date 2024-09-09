У 39 років хорватський футболіст продовжує грати на високому рівні.
Лука Модрич, Getty Images
09 вересня 2024, 00:45
Півзахисник Реала Лука Модрич розповів про те, від чого залежить його майбутнє у збірній Хорватії.
9 вересня хавбек відзначає 39-річчя. У такому похилому для футболу віці гравець не тільки продовжує виступати за національну команду, а й робить результат — саме його гол зі штрафного приніс хорватам перемогу в зустрічі Ліги націй із Польщею (1:0).
Після завершення поєдинку Модрич знову поміркував на тему відходу зі збірної.
"У випадку зі мною на це питання ніколи не можна дати точну відповідь. Я йду від матчу до матчу, не заглядаю далеко в майбутнє. Завершу кар'єру, коли перестану відчувати в собі вогонь.
Тільки я можу це відчувати, і тільки мені приймати це рішення", — наводить Madrid Xtra висловлювання ветерана.
Раніше повідомлялося, що Модрич — найтитулованіший гравець у історії Реала.