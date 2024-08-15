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Півзахисник Реала відзначився історичним досягненням.

Напередодні у Варшаві мадридський Реал обіграв бергамаську Аталанту в матчі за Суперкубок УЄФА.

Реал Мадрид — Аталанта 2:0 Відео голів та огляд матчу Суперкубку УЄФА

На 76 хвилині цього протистояння на полі в якості заміни для бразильського нападника Родріго Гоеса з’явився хорватський півзахисник "бланкос" Лука Модрич.

Таким чином 38-річний виконавець безпосередньо долучився до чергового здобутого титулу його командою.

У той самий час перемога в Суперкубку УЄФА для самого Модрича також виявилась знаковою — Лука здобув 27 трофей за часи виступів за Реал.

І разом із тим хорват одноосібно став гравцем "галактікос" із найбільшою кількістю здобутих кубків за всю історію клубу.

На рахунку Модрича з моменту переходу до Реала в 2012 році 6 трофеї Ліги чемпіонів УЄФА, 5 Клубних чемпіонатів світу, 5 Суперкубків УЄФА, 4 трофеї Ла Ліги, 2 кубка Іспанії та 5 Суперкубків Іспанії.

Нагадаємо, що найкращим гравцем матчу за Суперкубок УЄФА визнано півзахисника Реала Джуда Беллінгема.