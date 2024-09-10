Ліга націй

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10 вересня збірна України зіграє матч другого туру Ліги націй проти збірної Чехії.

Україна — Албанія: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

Гра відбудеться в Празі, на стадіоні Fortuna Arena, і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція буде доступна на цій сторінці в день матчу

Нагадаємо, що у групі Ліги націй Україна також зустрінеться з командами Грузії та Албанії. У першому турі Україна поступилася Албанії (1:2), а Чехія зазнала важкої поразки від Грузії (1:4).

Матч Чехія — Україна розчочнеться у вівторок, 10 вересня о 21:45.