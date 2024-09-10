Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У вівторок, 10 вересня, збірна України на виїзді зіграє проти Чехії в рамках другого туру Ліги націй. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, Чехія — фаворит зустрічі: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 2.33, а перемога гостей — 3.30.

Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 3.40.

Тож на що ставити?

До оборони команди Сергія Реброва є питання, тому пропонуємо варіант "Обидві заб'ють" із коефіцієнтом 1.77.

Ще один варіант — індивідуальний тотал України більше 1.5.

Насамкінець — гол Романа Яремчука з показником 3.60. Віримо в наших!

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Чехія — Україна на нашому сайті.