Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи B1, у якому зіграють Чехія та Україна.

Збірні Чехії та України зіграють у другому турі квартету 1 дивізіону B Ліги націй УЄФА на полі Еден Арени.

Іван Гашек, після поразки від Грузії (1:4), залучив до стартового складу Вітіка та Зелени в трійці в центрі захисту, тоді як Провод та Черв гратимуть у центрі поля, а Черни та Шульц розташуються під нападником Хори.

Сергій Ребров, на тлі поразки від Албанії (1:2), використав із перших хвилин Тимчика праворуч у захисті, тоді як Степаненко та Зінченко зіграють у центральному трикутнику, а Ярмоленко, Ванат та Мудрик утворять нову трійку в атаці.

Чехія: Коварж — Вітік, Крейчі, Зелени — Цоуфал, Соучек, Черв, Провод — Черни, Шульц — Хори.

Запасні: Задражил, Маркович, Зіма, Гранач, Гложек, Шик, Чванчара, Кушей, Калвах, Лінгр, Крал.



Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко, Степаненко, Зінченко — Ярмоленко, Ванат, Мудрик.

Запасні: Бущан, Лунін, Конопля, Бондар, Таловєров, Кабаєв, Маліновський, Яремчук, Судаков, Циганков, Бражко, Піхальонок.



Гра Чехія — Україна почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.