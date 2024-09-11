Ліга націй

Керманич Чехії прокоментував перемогу над Україною.

Збірна Чехії напередодні в рамках другого туру Ліги націй УЄФА обіграла Україну на власному полі (3:2).

Чехія — Україна 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "Народної команди" Іван Гашек прокоментував виступ власних підопічних.

"Сьогодні була велика самовіддача моїх футболістів, тому я задоволений. Так, на останніх хвилинах поєдинку напруга біля наших воріт була великою. Я б навіть сказав — дуже великою.

Суперник створював дуже багато моментів, і нам варто добре проаналізувати ці епізоди.

Гра була важкою, адже вболівальники збірної України несамовито підтримували свою команду. Часом було таке відчуття, що ми граємо не вдома, а на виїзді", — заявив чеський фахівець.

У наступному турі збірна Чехії прийматиме Албанію.