Ліга націй

Гравець збірної України дав свій коментар після поразки від Чехії.

Атакуючий півзахисник збірної України Георгій Судаков на своїй сторінці в Instagram вибачився перед уболівальниками за невдачу "синьо-жовтих" у матчі 2 туру Ліги націй.

Чехія — Україна 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги націй 10.09.2024

У поєдинку з чехами 22-річний гравець з'явився на полі на 68-й хвилині, за рахунку 2:1 на користь господарів поля. Майже одразу він отримав жовту картку, а вже на 84-й хвилині відзначився голом, який став останнім у протистоянні.

"Ми підвели нашу країну, і я приношу свої вибачення за це. Ми завжди робимо все можливе для своєї країни і повинні залишатися єдиними. Ще довгий шлях попереду, і ми знаємо, що нам потрібно працювати значно краще", — написав Судаков.

Для Георгія вчорашня зустріч була 22-ю у футболці збірної України. На рахунку півзахисника 3 голи та 5 асистів за національну команду.