Ліга націй

Чергові зміни у заявці "синьо-жовтих" перед матчами Ліги націй.

Півзахисники київського Динамо Володимир Бражко та Олександр Піхальонок не зможуть допомогти збірній України у найближчих матчах Ліги націй через травми. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У зв'язку з цим головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров викликав у розташування збірної хавбека Динамо Віталія Буяльського та півзахисника Олександрії Івана Калюжного.

Заявка збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал Мадрид).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся), Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (ЛАСК), Олександр Сваток (Остін).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — Шахтар), Олексій Гуцуляк (Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Михайло Мудрик (Челсі).

Нападники: Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Дмитро Різник, Артем Бондаренко, Данило Сікан (усі — Шахтар), Олександр Мартинюк (Олександрія), Олександр Назаренко (Полісся).

Нагадаємо, у майбутніх матчах Україна зіграє проти Грузії (11 жовтня) та Чехії (14 жовтня).