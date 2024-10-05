Чергові зміни у заявці "синьо-жовтих" перед матчами Ліги націй.
Володимир Бражко, ФК Динамо Київ
05 жовтня 2024, 21:40
Півзахисники київського Динамо Володимир Бражко та Олександр Піхальонок не зможуть допомогти збірній України у найближчих матчах Ліги націй через травми. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
У зв'язку з цим головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров викликав у розташування збірної хавбека Динамо Віталія Буяльського та півзахисника Олександрії Івана Калюжного.
Заявка збірної України
Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка), Андрій Лунін (Реал Мадрид).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо Київ), Богдан Михайліченко (Полісся), Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (ЛАСК), Олександр Сваток (Остін).
Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — Шахтар), Олексій Гуцуляк (Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Михайло Мудрик (Челсі).
Нападники: Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос), Владислав Ванат (Динамо Київ).
Резервний список: Дмитро Різник, Артем Бондаренко, Данило Сікан (усі — Шахтар), Олександр Мартинюк (Олександрія), Олександр Назаренко (Полісся).
Нагадаємо, у майбутніх матчах Україна зіграє проти Грузії (11 жовтня) та Чехії (14 жовтня).