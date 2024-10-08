Ліга націй

Футболіст продовжить відновлення у лондонському клубі.

Півзахисник Арсеналу Кай Гаверц не зможе допомогти збірній Німеччини у найближчих матчах Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба Німецького футбольного союзу.

У 25-річного німця пошкодження коліна і зараз він чекає на вердикт лікарів, щоб розпочати процес відновлення, який проходитиме в Лондоні.

Таким чином, Гаверц пропустить найближчі матчі збірної проти Боснії і Герцеговини (11 жовтня) та Нідерландів (14 жовтня).

Цього сезону Кай провів десять матчів, у яких забив шість голів та віддав одну гольову передачу.