Ліга націй

У складі національної команди його замінить Гус Тіл.

Півзахисник Ювентуса Тен Копмейнерс не зможе допомогти збірній Нідерландів у найближчих матчах Ліги націй. Про це повідомляє прес-служба "помаранчевих".

У 26-річного нідерландця було виявлено пошкодження, через що він залишив розташування національної команди і продовжить своє відновлення у клубі.

Замість Тена до збірної було викликано півзахисника ПСВ Гуса Тіла, на рахунку якого п'ять матчів у складі "помаранчевих" та один забитий м'яч.

У найближчих матчах Нідерланди зіграють проти Угорщини (11 жовтня) та Німеччини (14 жовтня).