Ліга націй

Команда готується до протистояння з Україною.

Захисник збірної Грузії Отар Какабадзе висловився напередодні матчів Ліги націй, зокрема, про поєдинок з Украною.

"Ми дуже добре почали в груповому етапі Ліги націй, і ми повинні так продовжувати. Ми повинні довести, що заслуговуємо на перемогу в цій групі.

Наступні матчі – це ще одна можливість для нас. Ми повинні зробити все, щоб перемогти Ми намагатимемося виходити на поле і робити свою роботу", – сказав Какабадзе.

Збірна Грузії йде на першому місці у групі ЛН. 11 жовтня грузини зіграють з Україною. Слідкувати за матчем можна на Football.ua.