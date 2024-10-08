Зміни в заявці збірної Німеччини на матчі ЛН.
Робін Госенс, Getty Images
08 жовтня 2024, 11:29
Захисник Фіорентини Робін Госенс замінив Давіда Раума, який напередодні зазнав ушкодження, у заявці збірної Німеччини на жовтневі матчі Ліги націй.
Відзначимо, що Госенс не викликався до лав національної команди з жовтня 2023 року.
11 жовтня Німеччина в гостях зіграє проти Боснії та Герцеговини, після чого 14 жовтня вдома в Мюнхені прийме Нідерланди.
Всього за збірну Німеччини Госенс провів 20 матчів та забив 2 голи.