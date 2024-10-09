Ліга націй

Георгій Гуліашвілі поділився очікуваннями від майбутніх зустрічей у Лізі націй.

Нападник збірної Грузії Георгій Гуліашвілі прокоментував майбутні матчі Ліги націй проти України та Албанії.

"Потрапити до збірної було моєю мрією. Я відчуваю велику відповідальність і зроблю все можливе, щоб допомогти своїй країні досягти успіху. Якщо я отримаю можливість зіграти, то зроблю все, щоб покращити свою статистику.

Майбутні матчі є дуже важливими для нас. Нам доведеться зіткнутися із сильними суперниками, але ми — лідери групи, і я впевнений, що для нас все закінчиться добре", — наводить слова Гуліашвілі sportline.ge.

Нагадаємо, матч Україна – Грузія відбудеться 11 жовтня, о 21:45 за Києвом.