Ліга націй

Український форвард поділився своїми думками щодо ситуації у збірній напередодні матчів Ліги націй.

Нападник київського Динамо та збірної України Владислав Ванат прокоментував підготовку національної команди до найближчих матчів Ліги націй.

"Склад трохи змінився. Всіх хлопців в принципі знаю. Я думаю, вони були трохи збентежені цим викликом. Але довго чекали – молодці, заслужили.

Стільки травм — я такого не памʼятаю. Але мені здається, що через довгі поїздки. Це також грає свою роль.

Що Шовковський сказав перед поїздкою в збірну? Сказав, щоб повернулися з двома перемогами та без травм.

Звісно, сумую за Бражком. Ми два дні не списувалися. На теорії сиджу, а біля мене порожній стілець — я так на нього дивлюся і мені стає сумно.

Чемпіонат світу по футзалу не дивився. Дивився огляд. А так український футзал весь час дивлюся. У мене друг грає в Соколі. Звичайно, що третє місце – це велике досягнення. Хлопці молодці", — сказав Ванат в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Нагадаємо, у найближчих матчах Україна зіграє проти Грузії (11 жовтня) та Чехії (14 жовтня).