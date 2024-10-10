Ліга націй

Туринцям потрібне підсилення через травми

Збірна Бельгії в рамках третього туру Ліги націй УЄФА проведе гостьовий матч проти Італії на Стадіо Олімпіко.

Італія — Бельгія. Напередодні

Очікується, що ця гра приверне велику увагу футбольної спільноти і, можливо, за її ходом вирішуватимуться питання щодо деяких трансферів.

Зокрема, стало відомо, що на трибунах буде присутній директор туринського Ювентуса Крістіано Джунтолі, який спостерігатиме одразу за чотирма виконавцями в лавах "Червоних дияволів".

Ідеться про нападника німецького РБ Лейпциг Лої Опенда, форварда андалузької Севільї Доді Лукебакіо та центральних захисників англійського Лестера Ваута Фаса й Зено Дебаста з лісабонського Спортінга.

Матч Італія — Бельгія відбудеться 10 жовтня, о 21:45.