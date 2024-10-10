Ветеран готується до матчів Ліги націй.
Степаненко, uaf
10 жовтня 2024, 16:44
Півзахисник збірної України Тарас Степаненко напередодні матчу Ліги націй з національною командою Грузії, поспілкувався з журналістами. Його слова наводить УАФ.
"Грузинські футболісти Шахтаря? Вони дуже хороші люди, їхні людські якості на високому рівні. Ми з ними дуже добре спілкуємося, це класні футболісти.
Збірна Грузії — сильний, боєздатний, зіграний колектив. Є дуже якісні футболісти, які грають у класних командах. Грузія — лідер нашої групи на даний момент, тому ми дуже ретельно готуємося до цього матчу, будемо старатися добитися позитивного для нас результату.
Коли я вперше потрапив до збірної України, навіть до молодіжної, то для мене це було великим досягненням. Так повинно бути для будь-якого футболіста. Коли в мене раніше були травм, я з ними приїжджав у збірну й намагався допомогти команді. І в 35 років моє ставлення до національної збірної не змінилося. Це повинен розуміти кожен вболівальник, функціонер, гравець.
Всі футболісти збірної, які знаходяться тут, максимально віддаються команді. Якщо в тебе є шанс зіграти, то ти щодня виходиш та працюєш на тренуваннях і після них, щоб бути готовим. Кожен гравець збірної України так готується, відчуває відповідальність перед своєю країною, віддасть все не полі, аби наші вболівальники були задоволені командою.
Неправда, що футболісти збірної України не хочуть грати та не віддаються на полі. Всі, хто сюди приїжджає — люди, які максимально відповідальні й максимально хочуть допомогти нашій країні", — заявив Степаненко.
Матч між збірними України та Грузії відбудеться 11-го жовтня, о 21:45 за київським часом.