Ліга націй

Ветеран готується до матчів Ліги націй.

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко напередодні матчу Ліги націй з національною командою Грузії, поспілкувався з журналістами. Його слова наводить УАФ.

"Грузинські футболісти Шахтаря? Вони дуже хороші люди, їхні людські якості на високому рівні. Ми з ними дуже добре спілкуємося, це класні футболісти.

Збірна Грузії — сильний, боєздатний, зіграний колектив. Є дуже якісні футболісти, які грають у класних командах. Грузія — лідер нашої групи на даний момент, тому ми дуже ретельно готуємося до цього матчу, будемо старатися добитися позитивного для нас результату.