Команди визначились із кольорами.
Форма збірної України, УАФ
11 жовтня 2024, 14:05
Сьогодні в польській Познані на стадіоні Enea Arena відбудеться матч 3-го туру Ліги націй-2024/2025 у групі В1 Україна — Грузія. Початок зустрічі — о 21:45.
Команди визначились, в яких формах проведуть зустріч. Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Грузини зіграють у червоному.
Слідкувати за зустріччю можна в онлайн-трансляції на Football.ua.
Раніше стала відома заявка збірної України на матч з Грузією.