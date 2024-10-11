Ліга націй

Команди визначились із кольорами.

Сьогодні в польській Познані на стадіоні Enea Arena відбудеться матч 3-го туру Ліги націй-2024/2025 у групі В1 Україна — Грузія. Початок зустрічі — о 21:45.

Команди визначились, в яких формах проведуть зустріч. Сьогоднішній матч збірна України проведе в жовтому комплекті форми. Грузини зіграють у червоному.

Слідкувати за зустріччю можна в онлайн-трансляції на Football.ua.

Раніше стала відома заявка збірної України на матч з Грузією.