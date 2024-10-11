Ліга націй

Відсутні два виконавці.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив заявку на матч 3-го туру Ліги націй проти Грузії.

Заявка за номерами гравців:

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Михайло Мудрик, 8. Георгій Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Олександр Сваток, 16. Олександр Назаренко, 17. Владислав Ванат, 18. Олександр Тимчик, 19. Олексій Гуцуляк, 20. Олександр Зубков, 21. Дмитро Криськів, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

З тих футболістів, які зараз перебувають у Познані, до заявки не потрапили Тарас Степаненко та Владислав Кабаєв.

Матч Україна — Грузія розпочнеться у п'ятницю, 11 жовтня о 21:45. Слідкувати за зустріччю можна в онлайн-трансляції на Football.ua.