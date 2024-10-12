Ліга націй

Півзахисник Грузії прокоментував поразку від України.

У рамках третього туру Ліги націй УЄФА напередодні збірна Грузії поступилась Україні в Познані.

Україна — Грузія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри півзахисник "хрестоносців" Отар Кітеішвілі прокоментував виступ власної команди.

"Це був важкий матч. Ми не змогли показати свою гру в перші 20-25 хвилин, за що нас покарали.

Після цього голу ми виправили ситуацію, тож були моменти, коли ми домінували.

Сподіваюсь, ми тепер підготуємось до наступної гри і покажемо, що ми можемо грати у футбол набагато краще в Тбілісі", — заявив грузинський виконавець.

У наступному турі Грузія прийматиме Албанію.