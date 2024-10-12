Півзахисник Грузії прокоментував поразку від України.
Отар Кітеішвілі, Getty Images
12 жовтня 2024, 08:15
У рамках третього туру Ліги націй УЄФА напередодні збірна Грузії поступилась Україні в Познані.
Україна — Грузія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги націй
Після завершення гри півзахисник "хрестоносців" Отар Кітеішвілі прокоментував виступ власної команди.
"Це був важкий матч. Ми не змогли показати свою гру в перші 20-25 хвилин, за що нас покарали.
Після цього голу ми виправили ситуацію, тож були моменти, коли ми домінували.
Сподіваюсь, ми тепер підготуємось до наступної гри і покажемо, що ми можемо грати у футбол набагато краще в Тбілісі", — заявив грузинський виконавець.
У наступному турі Грузія прийматиме Албанію.