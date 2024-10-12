Ліга націй

Півзахисник України прокоментував перемогу над Грузією.

Напередодні в рамках третього туру Ліги націй УЄФА збірна України обіграла Грузію в Познані.

Україна — Грузія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри півзахисник "синьо-жовтих" Іван Калюжний прокоментував виступ власної команди.

"Це була мрія для мене зіграти за національну команду. Дякую тренеру за довіру. Також дякую клубному тренеру, який підготував мене. То була мрія, що стала реальністю.

У команді мене привітали з дебютом, а перед матчем я був налаштований виходити та грати лише на перемогу, допомагати своїй команді.

Грузія — лідер нашої групи. Усім суперникам проти них непросто. Тим і цікавіша гра, якщо вона непроста. Сподіваюсь, що ми виконали усі вказівки тренера.

Ми готувались до команди Грузії. Вони сильні індивідуально, мають сильну групу атаки. Проти них було непросто грати.

Жовта картка? Не дуже добре, коли півзахисник отримує попередження, та ще й у такому моменті. Не треба було це робити. Наступного разу не буду так фолити, щоб не думати потім весь матч, як зіграти обережніше", — заявив український виконавець.

У наступному турі Україна прийматиме Чехію.