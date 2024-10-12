Ліга націй

Півзахисник Німеччини прокоментував перемогу над Боснією і Герцеговиною.

Збірна Німеччини напередодні в рамках третього туру Ліги націй УЄФА обіграла Боснію і Герцеговину.

Боснія і Герцеговина — Німеччина 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри півзахисник "Бундестім" Флоріан Вірц прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що ми самі собі ускладнили завдання. Ми могли виграти з більшою різницею м’ячів сьогодні.

У наступній грі від Нідерландів ми очікуємо довгих передач на нападника. Боснія теж робила щось подібне сьогодні, але, звичайно, у понеділок буде значно складніше.

Якість голландської команди просто вища", — заявив німецький виконавець.

У наступному турі Німеччина прийматиме Нідерланди.