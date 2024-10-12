Ліга націй

Захисник України прокоментував перемогу над Грузією.

У рамках третього туру Ліги націй УЄФА напередодні збірна України обіграла Грузію в Познані.

Україна — Грузія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри захисник "синьо-жовтих" Максим Таловєров прокоментував виступ власної команди.

"Дуже щасливий, бо виграли. Непростий матч, важке поле, дуже пишаюсь командою, тим, як ми прагнули до перемоги, оборонялись усі разом. Утомлені, але щасливі й готуємось до наступного матчу.

Так завжди буває, коли одна команда спочатку грає з м'ячем більше, потім інша. Настанова була перемогти, був свій план, який вважаю ми добре виконали.

Кожен, хто приїжджає до табору національної збірної прагне доводити та робити все можливе і неможливе, щоб грати. Кожен налаштовувався та дуже важлива, що ми грали, як цілісна команда.

Дуже щасливий, коли вдається відбирати м’ячі в суперників, бо насправді зараз уже й не пам'ятаю деякі моменти. Згадую їх вже коли переглядаю матч. Емоції мені допомагають, але я не думаю, щоб це навмисно робити, бо це лише емоції під час гри. Сподіваюсь, що це додатково заряджає партнерів.

Для мене Мудрик — завжди найкращий гравець матчу. Його гол — супер, дуже радий за нього.

Коли пропустили наприкінці гри, то встигли вже засмутитись. На щастя, все обійшлось. Щодо світла — ніяких думок, окрім бажання продовжувати грати якнайскоріше, не було.

У тому епізоді з можливим пенальті нападник дуже гарно підставився та вже не мав, що робити, окрім як падати. Дуже радий, що вони не забили після цього штрафного.

Зараз хочеться лише відпочити та відновитись. Потім вже будемо готуватись до чехів. Перемагати хочеться завжди, тому заради цього будемо робити все можливе", — заявив український виконавець.

У наступному турі Україна прийматиме Чехію.