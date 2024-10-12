Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A1, у якому зіграють Польща та Португалія.
Максиміліан Оєделе, Getty Images
12 жовтня 2024, 20:53
Збірні Польщі та Португалії зіграють у третьому турі Ліги націй УЄФА у Варшаві.
Міхал Пробєж, після поразки від Хорватії (0:1), залучив до стартового складу Франковські та Оєделе в півазихті, тоді як Свідерські долучиться до атаки.
Роберто Мартінес, на тлі перемоги над Шотландією (2:1), використав із перших хвилин Далота та Вейгу до оборони, тоді Невеш гратиме в центрі поля, а Роналду очолить атаку.
Польща: Скорупські — Валюкевич, Беднарек, Давідович — Франковські, Шиманські, Оєделе, Зелінські, Залевські — Свідерські, Левандовські.
Запасні: Булка, Мрозек, Пентковські, Пьотровські, Урбанські, Модер, Камінські, Ківьор, Амейов, Капустка, Берешинські, Пьонтек.
Запасні: Велью, Р. Сілва, Семеду, А. Сілва, Кошта, Трінкан, Феліш, Ж. Невеш, Отавіо, Канселу, Жота, Вітінья.
Португалія: Кошта — Далот, Діаш, Вейга, Мендеш — Фернандеш, Р. Невеш, Б. Сілва — Нету, Роналду, Леау.
Гра Польща — Португалія почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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