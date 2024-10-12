Ліга націй

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги націй УЄФА у рамках групи A1, у якому зіграють Польща та Португалія.

Збірні Польщі та Португалії зіграють у третьому турі Ліги націй УЄФА у Варшаві.

Міхал Пробєж, після поразки від Хорватії (0:1), залучив до стартового складу Франковські та Оєделе в півазихті, тоді як Свідерські долучиться до атаки.

Роберто Мартінес, на тлі перемоги над Шотландією (2:1), використав із перших хвилин Далота та Вейгу до оборони, тоді Невеш гратиме в центрі поля, а Роналду очолить атаку.

Польща: Скорупські — Валюкевич, Беднарек, Давідович — Франковські, Шиманські, Оєделе, Зелінські, Залевські — Свідерські, Левандовські.

Запасні: Булка, Мрозек, Пентковські, Пьотровські, Урбанські, Модер, Камінські, Ківьор, Амейов, Капустка, Берешинські, Пьонтек.



Португалія: Кошта — Далот, Діаш, Вейга, Мендеш — Фернандеш, Р. Невеш, Б. Сілва — Нету, Роналду, Леау.