Ліга націй

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках Ліги націй, який пройде 12 жовтня і розпочнеться о 21:45.

Збірні Польщі та Португалії продовжать свій шлях у четвертому сезоні Ліги Націй УЄФА очною зустріччю у Варшаві.

Польща — Португалія

Субота, 12 жовтня, 21:45. Народови (Варшава, Польща). Арбітр — Сердар Гозібююк (Нідерланди). Пряма трансляція на MEGOGO

Збірна Польщі останнім часом має доволі суперечливий досвід виступів національної команди. Відбірковий цикл до чемпіонату Європи-2024 "біло-червоні" пройшли з великими труднощами, хоча все ж таки досягли своєї мети й навіть обіграли Україну в товариському матчі за кілька днів до початку міжнародного форуму в Німеччині. Однак потім стався провал — лише одне здобуте очко в групі з Нідерландами, Францією та Австрією.

Утім, жодних різких рухів у бік головного тренера Міхала Пробєжа робити не став. Керманич і без того досяг максимуму з командою, яка перебувала в кризі до його призначення. Однак чемпіонат Європи залишився позаду, і тепер стоїть нагальне питання збереження місця в дивізіоні A Ліги націй, за що в керманича Польщі тепер точно спитають у повній мірі.

А там у групі 1 для наших географічних сусідів усе дуже складно, хоча чи могло б бути інакше, якщо в квартеті зібрались Хорватія, Португалія та Шотландія, яким тепер теж є що доводити після виступів на Євро. Для кожної з цих команд, певна річ, ця ступінь "невдалості" є окремою, і якщо "картаті" та "тартанова армія" із своїх груп не вийшли, як і поляки, то Португальці дістались чвертьфіналу, але все одно залишились собою незадоволені.

Призначення Роберто Мартінеса на посаду головного тренера "хрестоносців" явно планувалось з акцентом на більші здобутки, однак на тому турнірі Кріштіану Роналду так і не вистрілив, тож без вожака ця "червоно-зелена" зграя нічого не змогла досягнути. Однак усі розуміють — португальцям час шукати нових лідерів, і допоки триває цей процес, португальця будуть помітно вразливими.

Це можна було побачити на прикладі перших двох турів цього розіграшу Ліги націй. Португалія виграла обидві свої гри на старті, але це тільки за підсумковим рахунком. За грою ж матчі проти Хорватії та Шотландії для неї були дуже важкими, і хоча підсумкові рахунки (по 2:1) дають недосяжні наразі для конкурентів шість очок, але від "тартанової армії" "хрестоносці" взагалі пропустили швидкий гол, після чого рятувались, а від "картатих" довелось відбиватись із рахунку 2:0 на власну користь.

Примітно, що тоді в обох зустрічах відзначався саме Кріштіану Роналду, тож нікуди його жага до нових здобутків не поділась. А от чи зможе Роберт Левандовські перенести свою відмінну забивну форму з клубного рівня на міжнародний — велике питання. Форвард дав гол + пас у першій грі проти Шотландії — команда перемогла (3:2), але промовчав проти Хорватії — команда поступилась (0:1). На Євро була приблизно та сама історія — нічия проти Франції (1:1) була з голом від Роберта, а от поразки в інших двох зустрічах — без. Вочевидь, існує якась залежність.

І, зрозуміло, ніяк не можемо обійтись без згадки про місце проведення зустрічі. Залишається лише сподіватись, що поляки зможуть підготуватись до гри власної національної збірної краще, аніж до номінально домашнього матчу України в Познані. Ну, або хоча б мережу освітлення перевірять перед початком гри, якщо вже такі проблеми з газонами в цю пору року спостерігаються в країні.

Орієнтовні склади

Польща: Скорупські — Давідович, Беднарек, Валюкевич — Франковські, Шиманські, Зелінські, Урбанські, Залевські — Свідерські, Левандовські.

Португалія: Кошта — Далот, Діаш, А. Сілва, Мендеш — Б. Сілва, Вітінья, Фернандеш — Нету, Роналду, Леау.

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