Ліга націй

Відбувся черговий матч третього туру групової стадії турніру.

У матчі третього туру групової стадії Ліги націй у квартеті С3 збірна Болгарії на своєму полі поділила очки із Люксембургом. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Якщо коротко по грі, то болгари мали невелику перевагу як по володінню м'ячем так і по ударах 7-4, але реалізувати її не вийшло.

Після трьох турів Болгарія очолює групу, набравши п'ять очок, а Люксембург йде останнім з одним балом. У білорусі чотири очки, а у Північної Ірландії – три — у них зіграно по два матчі.

Болгарія — Люксембург 0:0

Болгарія: Мітов — Нюрнбергер, Петков, Атанасов, Попов — Антов (Дімітров, 63), Кірілов (М. Мінчев, 63), Костадінов (Чочев, 83) — Крастєв, Десподов, Колев (Г. Мінчев, 76).

Люксембург: Моріс — Пінто (Д'Анзіко, 61), Карлсон (Де Граса, 90), Корац, Янс — Мартінс — Бонерт, Баррейро, Олесен, Сінані — Курчі (Родрігеш, 46).

Попередження: Колев, Антов, Петков, Атанасов, Нюрнбергер, Костадінов — Курчі, Мартінс, Карлсон, Бонерт, Родрігеш.