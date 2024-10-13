Ліга націй

Відбувся черговий матч Ліги націй.

У черговому матчі третього туру групової стадії Ліги націй у рамках квартету А4 збірна Сербії обіграла Швейцарію з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на першій компенсованій хвилині до першого тайму, коли м'яч у свої ворота зрізав Ніко Ельведі. Потім на 61 хвилині Александар Мітрович подвоїв перевагу сербів.

Швейцарці мали чудовий шанс відповісти на 72 хвилині, але Брель Емболо не реалізував пенальті.

Група A4 1 Іспанія 3 2 1 0 5 1 4 7 2 Данія 3 2 0 1 4 1 3 6 3 Сербія 3 1 1 1 2 2 0 4 4 Швейцарія 3 0 0 3 1 8 -7 0

Сербія — Швейцарія 2:0

Голи: Ельведі, 45+1, Мітрович, 61.

Сербія: Райкович — Еракович, Міленкович, Павлович — Неделькович (Шиміч, 73), Максимович, Груїч (Йович, 46), Бірманчевич (Чумич, 88) — Самарджич, Лукич (Ждєлар, 53) — Мітрович (Максимович, 73).

Швейцарія: Кобель — Відмер (Рідер, 46), Аканджі, Родрігес (Гарсія, 70) — Ельведі, Фройлер, Джака, Ебішер (Фернандеш, 70) — Амдуні (Зечірі, 70), Емболо (Монтейро, 85), Ндоє.

Попередження: Неделькович, Шиміч, Самарджич — Відмер, Ельведі.

На 72 хвилині Емболо (Швейцарія) не реалізував пенальті.