Відбувся черговий матч Ліги націй.
Сербія - Швейцарія, Getty Images
13 жовтня 2024, 00:05
У черговому матчі третього туру групової стадії Ліги націй у рамках квартету А4 збірна Сербії обіграла Швейцарію з рахунком 2:0.
Рахунок у матчі було відкрито на першій компенсованій хвилині до першого тайму, коли м'яч у свої ворота зрізав Ніко Ельведі. Потім на 61 хвилині Александар Мітрович подвоїв перевагу сербів.
Швейцарці мали чудовий шанс відповісти на 72 хвилині, але Брель Емболо не реалізував пенальті.
|Група A4
|1
|
|Іспанія
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|2
|
|Данія
|3
|2
|0
|1
|4
|1
|3
|6
|3
|
|Сербія
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|
|Швейцарія
|3
|0
|0
|3
|1
|8
|-7
|0
Сербія — Швейцарія 2:0
Голи: Ельведі, 45+1, Мітрович, 61.
Сербія: Райкович — Еракович, Міленкович, Павлович — Неделькович (Шиміч, 73), Максимович, Груїч (Йович, 46), Бірманчевич (Чумич, 88) — Самарджич, Лукич (Ждєлар, 53) — Мітрович (Максимович, 73).
Швейцарія: Кобель — Відмер (Рідер, 46), Аканджі, Родрігес (Гарсія, 70) — Ельведі, Фройлер, Джака, Ебішер (Фернандеш, 70) — Амдуні (Зечірі, 70), Емболо (Монтейро, 85), Ндоє.
Попередження: Неделькович, Шиміч, Самарджич — Відмер, Ельведі.
На 72 хвилині Емболо (Швейцарія) не реалізував пенальті.