Ліга націй

Відбулися чергові матчі Ліги націй.

Сьогодні, 12 жовтня, відбулися чергові матчі третього туру групової стадії Ліги націй.

У першому матчі в рамках квартету С2 збірна Румунії під керівництвом Мірчі Луческу впевнено обіграла Кіпр із рахунком 3:0.

Перемогу румунам забезпечили забиті м'ячі у виконанні Дениса Мана, Раду Дрегушина та Резвана Марина, який реалізував пенальті.

Кіпр — Румунія 0:3

Голи: Ман, 16, Марін, 25 (пен), Дрегушин, 36.

Кіпр: Малль — Артіматас, Лайфіс, Панайоту — Антоніу (Стиляну, 33), Кусулос (Харалампус, 46), Кастанос (Макріс, 75), Йоанну — Лойзу (Сотіріу, 46), Піттас, Ціоніс (Ілія, 46).

Румунія: Ніце — Раціу, Дрегушин (Гіце, 82), Бурке, Банку (Кіпчу, 63) — Станчу, М. Марін, Р. Марін (Олару, 63) — Ман (Хаджі, 72), Дрегуш (Пушкаш, 72), Міхейле.

Попередження: Кусулос, Лайфіс, Кастанос, Сотіріу — Банку, Ман.

Група C2 1 Румунія 3 3 0 0 9 1 8 9 2 Косово 3 2 0 1 6 4 2 6 3 Кіпр 3 1 0 2 1 7 -6 3 4 Литва 3 0 0 3 2 6 -4 0

В іншій зустрічі у дивізіоні С3 збірні Білорусі та Північної Ірландії голів не забивали та закінчили матч з рахунком 0:0.

білорусь — Північна Ірландія 0:0

білорусь: лапухов — волков, політевич, забелін — ковальов (карпович, 64), яблонскій (климович, 75), ебонг, печенін — антілевскій (концевой, 75), корзун (бочеров, 90+1) — шикавка (барковський, 64).

Північна Ірландія: П. Чарльз — Г'юм, Макнейр, Тоул — Бредлі, Прайс (Сміт, 83), Ш. Чарльз, Севілл (Маккенн, 83), Льюїс (Спенсер, 67) — Рід (Боніс, 76), Маршалл (Чарльз, 67).

Попередження: печенін, політевич — Тоул.