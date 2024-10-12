Відбулися чергові матчі Ліги націй.
Гравці збірної Румунії, instagram.com/echipanationala
12 жовтня 2024, 23:55
Сьогодні, 12 жовтня, відбулися чергові матчі третього туру групової стадії Ліги націй.
У першому матчі в рамках квартету С2 збірна Румунії під керівництвом Мірчі Луческу впевнено обіграла Кіпр із рахунком 3:0.
Перемогу румунам забезпечили забиті м'ячі у виконанні Дениса Мана, Раду Дрегушина та Резвана Марина, який реалізував пенальті.
Кіпр — Румунія 0:3
Голи: Ман, 16, Марін, 25 (пен), Дрегушин, 36.
Кіпр: Малль — Артіматас, Лайфіс, Панайоту — Антоніу (Стиляну, 33), Кусулос (Харалампус, 46), Кастанос (Макріс, 75), Йоанну — Лойзу (Сотіріу, 46), Піттас, Ціоніс (Ілія, 46).
Румунія: Ніце — Раціу, Дрегушин (Гіце, 82), Бурке, Банку (Кіпчу, 63) — Станчу, М. Марін, Р. Марін (Олару, 63) — Ман (Хаджі, 72), Дрегуш (Пушкаш, 72), Міхейле.
Попередження: Кусулос, Лайфіс, Кастанос, Сотіріу — Банку, Ман.
|Група C2
|1
|
|Румунія
|3
|3
|0
|0
|9
|1
|8
|9
|2
|
|Косово
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|2
|6
|3
|
|Кіпр
|3
|1
|0
|2
|1
|7
|-6
|3
|4
|
|Литва
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
В іншій зустрічі у дивізіоні С3 збірні Білорусі та Північної Ірландії голів не забивали та закінчили матч з рахунком 0:0.
білорусь — Північна Ірландія 0:0
білорусь: лапухов — волков, політевич, забелін — ковальов (карпович, 64), яблонскій (климович, 75), ебонг, печенін — антілевскій (концевой, 75), корзун (бочеров, 90+1) — шикавка (барковський, 64).
Північна Ірландія: П. Чарльз — Г'юм, Макнейр, Тоул — Бредлі, Прайс (Сміт, 83), Ш. Чарльз, Севілл (Маккенн, 83), Льюїс (Спенсер, 67) — Рід (Боніс, 76), Маршалл (Чарльз, 67).
Попередження: печенін, політевич — Тоул.
|Група C3
|1
|
|Білорусь
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|1
|5
|2
|
|Болгарія
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|1
|5
|3
|
|Північна Ірландія
|3
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|4
|4
|
|Люксембург
|3
|0
|1
|2
|0
|3
|-3
|1