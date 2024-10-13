Ліга націй

Не найкращий момент історії, який ми можемо пригадати.

Напередодні в рамках третього туру Ліги націй УЄФА збірна Іспанії перемогла в домашньому матчі проти Данії.

Іспанія — Данія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги націй

У цьому протистоянні перевага команди Луїса де ла Фуенте була дуже помітною впродовж усього ігрового часу.

У підсумку, на рахунку "Фурії Роха" опинилось 25 ударів убік чужих воріт, шість із яких припали в площину, але лише один призвів до забитого м’яча.

Така кількість пострілів не є абсолютно рекордною для національної збірної Іспанії, але була дуже близька до того.

Останнім суперником, якому доводилось витримувати подібний тиск, була збірна Україна в матчі другого туру Ліги націй УЄФА-2020/21.

Тоді по воротах "синьо-жовтих" команда Луїса Енріке завдала також 25 ударів, а гра завершилась перемогою "Фурії Роха" з рахунком 4:0.

У наступному турі Іспанія прийматиме Сербію.