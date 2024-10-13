Ліга націй

Керманич Іспанії прокоментував перемогу над Данією.

У рамках третього туру Ліги націй УЄФА напередодні збірна Іспанії перемогла в домашньому матчі проти Данії.

Іспанія — Данія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "Фурії Роха" Луїс де ла Фуенте прокоментував виступ власної команди.

"Перш за все, я хотів би подякувати Мурсії та всій нашій футбольній спільноті. Прийом та підтримка були вражаючими.

Мартін Субіменді — безсумнівно цінний для нас, він грає спокійно і з великою кількістю критеріїв. Я не знаю, чи в другому таймі ми були кращими завдяки йому, чи він був кращим завдяки команді. Він не забиває багато голів, але з нами він починає йти до цього, ми це радо вітаємо. Він один з найкращих гравців у світі на своїй позиції.

Бувають такі дуже напружені матчі, як цей. Як і в Сербії, у першому таймі нам не вистачало фінального дотику. Ми працювали з м'ячем швидше за суперників. Данія — хороший опонент, і вони дійсно ускладнили нам завдання. Заміни дали нам більше енергії, команда відчула себе більш вільно на полі.

Мората сьогодні не забив, але був видатним гравцем на полі. Нам не вистачало голу, тоді як у двох чи трьох його моментах утрутився воротар. Альваро давав нам глибину, підтримку й загалом провів чудову гру. Він — також один із найкращих у світі на своїй позиції через те, що він пропонує своїм командам. Якщо він продовжить у тому ж дусі, то буде забивати голи і продовжувати допомагати команді. Він — повноцінний футболіст і дуже важливий для нас.

Я пишаюсь тим, що мої співвітчизники так реагують на таку важливу для іспанського футболу людину, як Мората. Ми прагнули цього визнання для нього, і сьогодні атмосфера була сприятливою. Він потребував цього і заслуговував на це.

Я сподіваюсь, що це відбуватиметься на всіх полях Іспанії. Це — найменше, про що можна просити для іспанського футболіста. Сподіваюсь, так буде скрізь. Ще раз вітаю вболівальників із Мурсії.

Ямал? Він має виняткове ставлення до справи, створює багато дисбалансу на фланзі. У нього є цей особливий талант. Коли його б'ють по ногах... У мене був товариш по команді, який казав тим, хто скаржився на подібне: "Що ти хочеш, щоб вони з тобою робили, цілували? Суперник використовує свою зброю на межі правил. Це футбол.

Треба бути настільки жорстким, наскільки дозволяють правила. Для цього є суддя, який встановлює цю межу. Молодих гравців такого таланту, як у Ямала, ти намагаєшся залякати, шукаєш контакту. Це трохи схоже на вуличний футбол. Суддя повинен захищати цих талановитих гравців. Але Ламін має до цього звикнути. Можливо, у деяких ситуаціях потрібно буде спочатку відібрати м'яч у суперників, але це також футбол. Я б хотів, щоб йому на кожній грі стелили ліжко з троянд, але такого не буває.

Потрібно працювати над нашою грою. Неможливо контролювати всі фази гри впродовж 90 хвилин проти такого потужного і хорошого суперника, як Данія. У цих моментах Іспанія поводиться і реагує дуже добре. І не лише сьогодні. Таке розмаїття гравців робить нас упевненою в собі командою. Навіть коли суперники чіпляються до останнього, ми створюємо небезпечні моменти.

Усі проєкти консолідуються від перемог. Але наш також будується на основі таланту, хороших футболістів, які тепер будуть упізнавані в ЗМІ за те, що отримали таку можливість.

Ми спокійні, тому що за лаштунками у нас також відмінні важливі стосунки. Це дозволяє нам зі спокоєм дивитись у сьогодення та майбутнє. Але на все потрібен час. У нас був згуртований колектив на Євро, а тепер ми маємо почати будувати іншу будівлю. Із хорошим цементом і хорошими матеріалами точно легше будувати", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Іспанія прийматиме Сербію.