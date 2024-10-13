Ліга націй

Півзахисник Іспанії прокоментував перемогу над Данією.

Напередодні збірна Іспанії у рамках третього туру Ліги націй УЄФА перемогла в домашньому матчі проти Данії.

Іспанія — Данія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри півзахисник "Фурії Роха" Алекс Баена прокоментував виступ власної команди.

"Мората? Він переживає важкі часи, йому погано, і більшою мірою через народ власної країни, який його дуже сильно скривдить.

Я завжди говорив, що хотів би, щоб усі ці люди могли провести кілька днів, можливо тиждень з Альваро, щоб вони знали, як сильно він страждає, як сильно він любить футбол і яка він хороша людина. І як сильно він допомагає нам у збірній, і люди змінили б своє ставлення до нього.

Мората потребує любові. Країна і преса обрушилися на нього з купою критики, але вона не має сенсу. Він — наш капітан, і коли люди розуміють, ким він насправді є і що він робить для цієї команди, їхній світ зміниться.

Усе, що він відчував сьогодні, підтримка трибун, що його люблять, йому дійсно потрібно. Нам буде важко знайти кращого капітана, аніж він, і я сподіваюсь, що він продовжить грати ще багато років", — заявив іспанський виконавець.

У наступному турі Іспанія прийматиме Сербію.