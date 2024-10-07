Черговий рекорд великого португальця.
Кріштіану Роналду, gettyimages
07 жовтня 2024, 13:26
Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду став першим гравцем в історії футболу, якому вдалося відзначитися голами в 600 різних матчах на найвищому рівні за всю свою кар'єру.
Як повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS), це сталось 5 жовтня в матчі 6-го туру саудівської Про-Ліги, в якому Ан-Наср обіграв Аль-Орубу з рахунком 3:0, а Роналду відзначився голом.
Найближчим переслідувачем Роналду є Ліонель Мессі (556). Замикає трійку Ромаріо (479).
Раніше Роналду поділився думками про те, чого йому буде дуже не вистачати, коли він завершить свою професійну кар'єру футболіста.