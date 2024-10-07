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Черговий рекорд великого португальця.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду став першим гравцем в історії футболу, якому вдалося відзначитися голами в 600 різних матчах на найвищому рівні за всю свою кар'єру.

Як повідомляє Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS), це сталось 5 жовтня в матчі 6-го туру саудівської Про-Ліги, в якому Ан-Наср обіграв Аль-Орубу з рахунком 3:0, а Роналду відзначився голом.

Найближчим переслідувачем Роналду є Ліонель Мессі (556). Замикає трійку Ромаріо (479).

Раніше Роналду поділився думками про те, чого йому буде дуже не вистачати, коли він завершить свою професійну кар'єру футболіста.