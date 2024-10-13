Ліга націй

Керманич Данії прокоментував поразку від Іспанії.

Напередодні збірна Данії в рамках третього туру Ліги націй УЄФА зазнала поразки в гостьовому матчі проти Іспанії.

Іспанія — Данія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги націй

Після завершення гри головний тренер "червоної гвардії" Ларс Кнудсен прокоментував виступ власної команди.

"Це рішення арбітра, але я думаю, що епізоді перед голом Іспанії був фол. Це не був підкат або просто зіткнення плече-в-плече. Але ми повинні поважати рішення арбітра.

Загалом, ми зробили кілька хороших речей у першому таймі. Ми задоволені тим, як ми захищались, як ми читали гру, ми намагались бути амбітними.

У другому таймі були довгі періоди без м'яча і нам довелося багато захищатись. Ми з великою повагою ставимося до чемпіонів Європи, і не завжди можна витримати на собі весь тягар гри проти них.

Грати без м’яча в другому таймі не було нашим добровільним рішенням. Ми намагались тримати м'яч стільки, скільки могли, але, на жаль, у другому таймі нам це не вдавалось.

Проти такого суперника дуже важко: треба поважати Іспанію, яка провела хорошу гру", — заявив данський виконавець.

У наступному турі Данія гостюватиме у Швейцарії.