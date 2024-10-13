Ліга націй

Епідемія травм в стані "синьо-жовтих" продовжується.

Воротар збірної України Дмитро Різник залишив табір національної збірної України. Про це повідомляє УАФ.

Зазначається, що 25-річний голкіпер в розташуванні національної команди отримав пошкодження, через що був змушений передчасно повернутися до донецького Шахтаря для відновлення.

Таким чином в розпорядженні головного тренера збірної України Сергія Реброва залишилося два воротарі: Анатолій Трубін та Георгій Бущан.

Нагадаємо, збірна України свій наступний матч проведе з національною командою Чехії. Гра відбудеться 14-го жовтня, о 21:45 за київським часом.