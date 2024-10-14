Ліга націй

Голкіпер Італії прокоментував матч проти Ізраїля.

Збірна Італії у четвертому турі Ліги націй УЄФА проведе домашній матч проти Ізраїля.

Напередодні гри воротар "Скуадри Адзурри" Гульєльмо Вікаріо поспілкувався з журналістами.

"Із особистої точки зору, вийти на поле в складі національної збірної — це велике досягнення. Це стадіон, на який я ходив щонеділі в дитинстві, будучи вболівальником. Завтра на трибунах буде моя сім'я та багато друзів, щоб підтримати національну команду. На емоційному рівні це буде щось сильне, що змушує мене пишатись тим шляхом, який я подолав.

Ізраїль — це дуже швидка і технічна команда, вони не дають упевненості в тому, як грати на полі: вони постійно змінюються, захищаються вчотирьох або втрьох, у них різні характеристики і особливості.

Тож ми повинні бути обережними, особливо на контратаках, оскільки у них дуже швидкі та технічні гравці. Ми також повинні бути сконцентрованими і добре позиціонуватись на полі, ми знаємо, що граємо перед нашою публікою і тому треба ретельно зосередитись на своїй грі й на тому, як ми підійдемо до матчу, намагаючись досягти результату.

Мета — підтвердити себе в якості команди, намагаючись повернутись до того футболу, який ми демонстрували в перших трьох поєдинках. Підтвердження з точки зору результату дасть нам додатковий стимул перед двома останніми матчами в листопаді. Ми повинні йти чітко і прямо до мети, це буде важлива і складна гра, і ми повинні бути до неї готові.

Наскільки краще я почуваюсь у Англії? Це просто інший досвід у багатьох аспектах. Ми говоримо про іншу культуру, інший футбол. Це великий досвід, який є частиною шляху, яким вирішує йти спортсмен.

Темп гри там високий, як і інтенсивність футболу загалом. Участь у європейських змаганнях уже в перший рік навчає мене новому.

Наскільки я щасливий, що завтра зможу зіграти? Я дуже щасливий від цього. Очевидно, що я можу сказати, що це будуть подвійні емоції, оскільки я буду виступати в Удіне, де я виріс", — заявив італійський виконавець.

Матч Італія — Ізраїль відбудеться 14 жовтня, о 21:45.