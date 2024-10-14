Важлива гра для України.
Україна, getty images
14 жовтня 2024, 11:12
Збірна України оголосила офіційну заявку на матч 4-го туру Ліги націй з національною командою Чехії. Про це повідомляє УАФ.
До складу увійшло 22 гравця.
Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін
Захисники: Юхим Конопля, Богдан Михайліченко, Максим Таловєров, Олександр Сваток, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко
Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Іван Калюжний, Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк, Олександр Зубков, Дмитро Криськів
Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.
Матч між збірними України та Чехії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом