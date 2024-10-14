Ліга націй

Важлива гра для України.

Збірна України оголосила офіційну заявку на матч 4-го туру Ліги націй з національною командою Чехії. Про це повідомляє УАФ.

До складу увійшло 22 гравця.

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін

Захисники: Юхим Конопля, Богдан Михайліченко, Максим Таловєров, Олександр Сваток, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Микола Матвієнко

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Іван Калюжний, Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк, Олександр Зубков, Дмитро Криськів

Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

Матч між збірними України та Чехії відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом